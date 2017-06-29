استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب

لا تزال محافظة إدلب تشهد حالة من التوتر بسبب الاقتتال الدائر بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المحافظة، و«هيئة تحرير الشام» التي يشكل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي أبرز مكوناتها، حيث قتل 8 من عناصر «الهيئة» باستهداف سيارتهم ببلدة دركوش بدراجة مفخخة.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، ارتفع إلى 8 بينهم قائد مجموعة عدد عناصر «هيئة تحرير الشام»، الذين قضوا إثر استهداف سيارة كانت تقلهم بمنطقة عين الزرقا قرب دركوش التابعة لمنطقة جسر الشغور، عبر تفجير دراجة نارية مفخخة بالقرب من سيارة كانت تقلهم بمنطقة دركوش أول من أمس «الثلاثاء»، أثناء توجههم للسباحة في المنطقة.

ونقل «المرصد» عن مصادر قال إنها موثوقة، أن الدراجة النارية كانت مفخخة بمتفجرات وضعت في حافظة مياه خلف سائق الدراجة، كذلك سمع دوي انفجار في مدينة إدلب، ناجم عن انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابة مواطن بجراح.

وكان المرصد قد ذكر الإثنين أن تفجيراً جديداً ضرب مدينة إدلب ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فرع المرور بالمدينة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وفي وقت سابق من ذات اليوم ذكر أن مزيداً من الانفجارات هزت محافظة إدلب، حيث انفجرت عبوة ناسفة في منطقة سوق بمدينة إدلب، ما أسفر عن إصابة ناشط إعلامي وطفل، كذلك انفجرت عبوة ناسفة في محيط مخفر ببلدة أرمناز في ريف إدلب، وسمع دوي انفجار ببلدة كفروما بمنطقة معرة النعمان يرجح أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة، على حين قتل أول من أمس 10 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال دون سن الـ18، إثر تفجير بسيارة مفخخة استهدف سوقاً ببلدة الدانا الواقعة في الريف الشمالي لمدينة إدلب، بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون، كما تسبب التفجير بإصابة نحو 30 شخصاً آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

وسبق أن دارت اشتباكات بين «الفرقة 13» و«النصرة» (المكون الأبرز في «هيئة تحرير الشام»)، التي تشكلت مؤخراً من اندماج عدد من الكتائب الإسلامية، يوم 14 آذار 2016، واعتقلت «النصرة» على أثرها أكثر من 50 مقاتلاً من «الفرقة 13»، لتشهد بعدها المدينة موجات احتجاجات ضدها.

وكالات