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استمرار عمليات ترحيل الأنقاض في الحجر الأسود

أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة حسين اسحق إلى أن محافظة القنيطرة بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية نفذت حملة لترحيل الأنقاض وإزالة المكبات العشوائية في تجمع الحجر الأسود للنازحين بريف دمشق تسهيلاً لعودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروا منها بسبب الإرهاب.

من جهته، أوضح مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أنه "تم تخصيص عدد من سيارات الشحن الكبيرة والتركسات لإزالة وتحميل وترحيل الأنقاض والردميات في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والأماكن العامة".