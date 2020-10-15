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استمرار المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بعزل نتنياهو

اعتقلت شرطة الكيان الإسرائيلي  4 مشتبه بهم بالهجوم على متظاهرين ضد رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في منطقة حولون، أحد المشتبه بهم رش المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. 

ووفق وسائل إعلام عبرية فإن نشطاء من اليمين، بعضهم يحمل أعلام  حزب الليكود، تصادموا مع متظاهرين من حركة "الأعلام السوداء" الذي كانوا يحتجون ضد نتنياهو في ساحة ميديتك.

وبحسب وسائل الإعلام فإن متواجدين في مكان الحادث شهدوا بأن نشطاء من اليمين شتموا المتظاهرين، وألقوا عليهم أشياء، ووصفوهم بـ "اليساريين" و "الخونة"، وبعد ذلك قام أحدهم بسحب رذاذ الفلفل ورشه عليهم. 

أعضاء من حركة "الأعلام السوداء"  اليسارية صرحوا: "يوم آخر من العنف من قبل الذين يحرضهم نتنياهو، نتنياهو وشركاؤه مسؤولون عن هذا الحادث، عن حوادث الدهس والعنف القاسية، نتنياهو يريد سفك دماء المتظاهرين لأنه يعتقد أنه بذلك سيوقف الاحتجاج، هذا الاحتجاج لن يتوقف إلى أن يستقيل نتنياهو".

بالسياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن مسؤولين في حزب "أزرق أبيض" هددوا بالعمل على تشكيل "حكومة بديلة" لعزل نتنياهو، وذلك إذا ما أصر على التوجه لانتخابات مبكرة.