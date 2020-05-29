استمرار الارتفاع الجنوني بالأسعار..وغرفة التجارة تلقي اللوم على «حماية المستهلك»

وصل سعر ليتر زيت كلارا إلى 2400 ليرة وليتر البروتينا إلى 1600 ليرة، مع العلم أن تسعيرته وفق نشرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لليتر الواحد هي 1200 ليرة، كما وصل سعر كيلو رز الشعلان إلى 2000 ليرة والرز القصير 1000 ليرة، إضافة لارتفاع أسعار البقول، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من البرغل 1000 ليرة، والعدس 1000 ليرة، وكذلك وصل سعر كيلو السكر إلى 700 ليرة علماً أن تسعيرته التموينية هي 575 ليرة.



و ربطة المعكرونة وصل سعرها إلى 800 ليرة وكيلو الشعيرية 600 ليرة، أما مادة الشاي فحدث ولا حرج حيث وصل سعر الكيلو إلى 7000 ليرة.



بينما كيلو رب البندورة بات سعره 2000 ليرة.



كما وصل سعر عبوة شامبو نورا 1900 ليرة، ومسحوق الغسيل وزن 2 كيلو نوع برسيل 3500 ليرة، وصابون زهر الزيتون 170 ليرة.



وعلبة الكلور أصبحت تباع بـ 1300 ليرة، وعلبة المعجون المستخدمة للجلي وزن كيلو واحد أصبح سعرها 1500 ليرة.



و لم تنج المتة من هذا الارتفاع المفاجئ حيث وصل سعر العبوة منها إلى 1800 ليرة.



وأكد مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء أركان سليم أن الأسعار في المحافظة ارتفعت بشكل كبير لجميع المواد الغذائية وغير الغذائية، وهذا الارتفاع يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف نتيجة ارتفاع سعر السلعة من مكان استجرارها, ملقياً اللوم على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة إلزام المستورد والمنتج بالنسبة للمواد المحلية بضبط أسعار منتجاتهم، وعدم تحميل كل الأخطاء للتاجر الصغير لكونه الحلقة الأضعف في معادلة ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف.



وأضاف سليم: يعد السعر الحالي للمتة مخالفاً للتسعيرة التموينية، ونتمنى على المواطنين الإبلاغ عنها عند شرائهم بسعر زائد لتتحرك دوريات حماية المستهلك فوراً وتبادر إلى مخالفة المخالفين الذين لا يتقيدون بالتسعيرة النظامية.





المصدر: تشرين