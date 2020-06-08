استمرار ارتفاع أسعار الذهب (محلياً وعالمياً) دون توقف

لم يعد من المجدي الإشارة إلى ان سعر الذهب "اليوم" هو الاعلى في تاريخ سورية، إذ يحطّم الأصفر لونا وفعلا كل مقاييس الأسعار وكل النظريات الاقتصادية والتحليلات المتجهبذة، في وقت بات فيه الصاغة ونتيجة التضخم السعري من فئة المتضررين (إلى حد ما) نتيجة توقف البيع.. إذ ما من عاقل يفوّت فرصة شراء الذهب اليوم لغرض الادخار والربح لاسيما وأن جنون الأسعار ضارب أطنابه.





الأسعار التي صدرت مؤخراً والتي كانت سببا في اغلاق الصاغة لمحالهم، أقل ما يمكن وصفها به هو انها صادمة، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطا 95 ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطا 81429 ليرة ، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 810 آلاف ليرة في حين تغوّلت الاونصة المحلية السورية والتي بلغ سعرها 3,7 ملايين ليرة ، وكذلك كان حال الليرة الذهبية الانكليزية والتي بلغ سعر ذات الاثنين وعشرين قيراطا منها 850 ألف ليرة في حين ببلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطا 810 آلاف ليرة.





عالميا يختلف المشهد كليا اذ تراجع سعر الاونصة الذهبية بمقدار 60 دولارا مرة واحدة لتسجل قبل الاقفال سعر 1683 دولارا هبوطا من 1740 دولارا، أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق الموازية فقد بلغ حتى عصر اليوم 2450 ليرة سورية للدولار الواحد.



الثورة

















