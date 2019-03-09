استمتعوا بالاجواء المشمة والدافئة ل 4 أيام قادمة و منخفض جوي ب 14 آذار القادم

إستمتعوا بالأجواء المشمسة والدافئة نسبياً والمستقرة لـ 4 أيام القادمة فالأجواء الباردة والرطبة متوقع أن تعود وذلك يبدو واضح على كل من النموذج الأوروبي و الأميركي بالفترة مابين 14 و 15 آذار ومنخفض جوي محتمل جيد لمتوسط الفعالية ومصحوب بتسرب رياح قطبية المنشأ إن شاء الله , وآذار لن يترك المنطقة دون مزيد من المفاجآت والله أعلم !.



– بالعودة للطقس المتوقع لـ 4 أيام القادمة .. مرتفع جوي وأجواء مستقرة في دمشق وكافة المناطق و المحافظات السورية , لطيفة مشمسة نهاراً وتعود وتصبح باردة ليلاً خصوصاً على المناطق الجنوبية من سوريا ودمشق وأريافها.



– درجات الحرارة ستسجل أعلاها في يوم الذروة الأحد 10 آذار وتلامس بدمشق والمناطق الداخلية مابين 20 و 22 درجة نهاراً , وفي السواحل السورية أعلى بقليل , أما المناطق الجنوبية الغربية من سوريا والسويداء تسجل درجات حرارة أقل بشكل عام وتلامس أعلاها 18 درجة , أما ريف دمشق الغربي و الشمالي تسجل نهاراً مابين 13 و 16 درجة فقط.