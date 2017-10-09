استلام خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة في حماة

استلم محلج الفداء بحماة نحو خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة منذ بداية عمليات الاستلام يوم الأحد الماضي.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن المحلج يقوم حاليا بتجميع كميات القطن المستلمة من فلاحي المحافظة على أن يتم حلجها عند توافر الكمية اللازمة لبدء هذه العملية مبيناً أن عمليات حلج قطن المحافظة تنتج غالباً بذورا زراعية يتم توريدها لاحقاً الى فرع مؤءسسة إكثار البذار.