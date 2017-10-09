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استلام خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة في حماة

استلم محلج الفداء بحماة نحو خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة منذ بداية عمليات الاستلام يوم الأحد الماضي.استلام خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة في حماة

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن المحلج يقوم حاليا بتجميع كميات القطن المستلمة من فلاحي المحافظة على أن يتم حلجها عند توافر الكمية اللازمة لبدء هذه العملية مبيناً أن عمليات حلج قطن المحافظة تنتج غالباً بذورا زراعية يتم توريدها لاحقاً الى فرع مؤءسسة إكثار البذار.

ولفت الى أن محلج الفداء سيقوم باستلام كامل الكميات المنتجة في المحافظة للموسم الحالي والتي تم تقديرها بنحو 200 طن مبيناً أن المحلج سيقوم أيضاً باستلام الأقطان المحبوبة من خارج المحافظة وخاصة من المحافظات الشرقية.

وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي 1450 ألف طن من الأقطان المحبوبة منها 307 اطنان من إنتاج المحافظة تم حلجها بالكامل.

المصدر: سانا

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