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استلام أول دفعة بصل أبيض منذ 7 سنوات في السلمية

استلمت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بمحافظة حماة أول دفعة من محصول البصل الأبيض من الفلاحين المتعاقدين معها وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات نتيجة الأزمة.

وأشارت مديرة الشركة هالة شحود إلى ان الازمة ادت إلى إحجام المزارعين عن زراعة البصل الابيض نتيجة عقبات النقل وانعدام الأمان على الطرقات العامة ومنع الارهابيين لهم من جني المحاصيل خاصة في منطقة سلمية.

ولفتت شحود إلى أن الشركة تعاقدت مع الفلاحين على زراعة البصل الأبيض حصرا باعتباره مخصصا للتصنيع والتجفيف كما أنه ذو مردود اقتصادي عال قياسا بالبصل الأحمر وحددت مبلغ 120 ليرة سعر استلام الكيلو من البصل و 250 ليرة لكيلو القزح “بذار البصل”.

وأكدت شحود أنه يمكن للمزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين مراجعة مقر الشركة في مدينة سلمية لتسجيل دور التسليم وتزويدهم ببطاقات التوريد لتسهيل عمليات نقل البصل من الحقول وتوفير عناء السفر وتشجيعا لهم على تسليمه للشركة.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 5ر3 ملايين ليرة ناتجة عن بيع اكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية التي تقوم الشركة بتصنيعها.

 

 

سانا

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