استلام ألف طن يومياً من الأقماح المستوردة

كشف مدير فرع حمص للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب محمد شاكر سنبلي أن الكميات المستلمة من مرفأي طرطوس واللاذقية تبلغ بمعدل وسطي 1000 طن يومياً، مؤكداً أن فرع المؤسسة بحمص يتابع عمليات استلام الأقماح المستوردة.

وأوضح سنبلي أن فرع المؤسسة وفور وصول كميات الأقماح يقوم بتوزيع هذه الكميات على مطاحن المحافظة حيث تشمل المطاحن العامة (مطحنتي الوليد والهلال) والمطاحن الخاصة (الشيخ والهدبة).

و لفت مدير فرع حمص للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في ختام حديثه إلى أن مخازين المطاحن تبلغ 5 آلاف طن كمخزون إستراتيجي.

نبال إبراهيم

المصدر: الوطن