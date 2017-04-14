استكمال تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا

في إطار اتفاق إخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين منذ أكثر من سنتين من قبل التنظيمات الارهابية في ريف إدلب وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا انطلقت صباح اليوم 75 حافلة و 20 سيارة إسعاف من بلدتي الفوعة وكفريا تقل دفعة من أهالي البلدتين باتجاه منطقة الراشدين غرب حلب.



و في حلب وصلت الحافلات وسيارات الاسعاف تقل على متنها 5000 من أهالي كفريا والفوعة إلى منطقة الراشدين غرب حلب ليصار إلى نقلهم لاحقا الى منطقة جبرين بالتوازي مع وصول 60 حافلة تنقل 2350 من المسلحين وعائلاتهم من مدينة الزبداني إلى ريف إدلب.



وقامت محافظة حلب بتجهيز مراكز إقامة مؤقتة لأهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة جبرين شرق مدينة حلب مجهزة بجميع المستلزمات الأساسية والغذائية والنقاط الطبية لتقديم الخدمات لأهالي البلدتين اللتين تعرضتا لقصف بمئات القذائف من قبل التنظيمات الإرهابية ما تسبب باستشهاد عشرات الأشخاص وتضرر البنى التحتية وخروج المرافق التعليمية والصحية وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه من الخدمة.



وطيلة السنتين الماضيتين عمل الطيران السوري والروسي على إلقاء المواد الغذائية والصحية والأساسية عبر المظلات للأهالي في بلدتي كفريا والفوعة في حين تصدى الأهالي واللجان الشعبية لعشرات الهجمات الإرهابية وتمكنوا من إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين.



إلى ذلك وصل طفلة 10سنوات وشابة 25 سنة إلى مشفى الجامعة بحلب بسيارة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري اصيبتا بجروح مساء أمس جراء قصف التنظيمات الإرهابية بلدتي كفريا والفوعة بعدد من القذائف الصاروخية والهاون.



وتم التوصل مؤخرا لاتفاق يقضي بإخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة باتجاه مدينة حلب بالتوازي مع خروج المسلحين وعائلاتهم من الزبداني ومضايا إلى مدينة إدلب وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري حيث بدأ تنفيذه أول أمس بتحرير 12 مختطفا ” أطفال و8 نساء” وجثامين 8 شهداء من أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية في إدلب في حين أطلقت اللجان الشعبية في كفريا والفوعة 19 مسلحا كانت ألقت القبض عليهم في وقت سابق.

سانا