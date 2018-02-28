استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة

استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة به بعدة قذائف مسار الممر الآمن المحدد في مخيم الوافدين بريف دمشق لخروج المدنيين من الغوطة.

واستكملت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة والذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية وذلك بعد الاعلان عن تهدئة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

واستكملت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة والذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية وذلك بعد الاعلان عن تهدئة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.