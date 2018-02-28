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استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة

 

استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة به بعدة قذائف مسار الممر الآمن المحدد في مخيم الوافدين بريف دمشق لخروج المدنيين من الغوطة.

واستهدفت المجموعات الإرهابية بـ 5 قذائف الممر المحدد لخروج المدنيين لمنعهم من الخروج ومواصلة استخدامهم كدروع بشرية.

واستكملت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة والذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية وذلك بعد الاعلان عن تهدئة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

ولفت إلى أنه تم تجهيز نقطة عبور المدنيين بكل اللوازم الطبية والصحية من سيارات إسعاف وسيارات نقل عامة لنقل المواطنين الخارجين من الغوطة إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

المصدر: سانا

 

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