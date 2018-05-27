الجيش السوري يدعو مسلحي ريف درعا إلى إلقاء السلاح
دمشق تحدد أسماء مندوبيها في «لجنة مناقشة الدستور»
الجهات المختصة تسوي أوضاع عشرات المسلحين وتواصل تطهير ريف حمص الشمالي من مخلفات الإرهابيين
مرسوم بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا من منصبه
الجيش يقضي على إرهابيين من “النصرة” ويدمر أوكاراً لهم بريف حماة الشمالي الغربي
البنتاغون يعلق على قصف مطار الضبعة في حمص
اعتداء إسرائيلي في ريف حمص
ما هو الرهان الروسي على التسوية في سوريا ؟
يومياً .. السوريون ينفقون 585 مليون ليرة على التدخين !!
الجيش السوري يحبط تسللا لـ “جبهة النصرة” شمال حماة
تفاصيل تُنشر لأول مرّة من داخل مخابر تحليل DNA جثامين الشهداء وضحايا الإرهاب
غارات أميركية على الجيش السوري: مساندة «داعش» في البادية
دمشق: «الوجود الإيراني» قرار سوريّ ..«معركة الجنوب» رهن مسار «المصالحات»
الجيش يصد هجمات لـ«داعش» في البادية
الرئيس الأسد : روسيا شريكة بالانتصارات في سورية ولن نتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي

استقرار بالكهرباء في المنطقة الوسطى والساحلية بعد اصلاح خط توتر (الزارة – حماة 1)

أعلنت وزارة الكهرباء عن “الانتهاء من إصلاح خط التوتر العالي 230 ك.ف (الزارة – حماة1)، الذي تم الاعتداء عليه منذ ثلاث سنوات من قبل المسلحين في منطقة حربنفسه بريف حماة الجنوبي.


وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على الانترنت، أن “أهمية هذا الخط يكمن بربطه الشبكة الكهربائية، ويزيد وثوقيتها ويساهم بإستقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الوسطى والساحلية”.

وكانت المسلحون المتشددون المتواجدون في منطقة اللطامنة بريف حماة، استهدفوا يوم الخميس محطة محردة الحرارية بقذائف صاروخية، الأمر الذي نتج عنه أضرار مادية وتوقف عمل المحطة لحين الإصلاح.

 


 الخبر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.