استقرار بالكهرباء في المنطقة الوسطى والساحلية بعد اصلاح خط توتر (الزارة – حماة 1)

أعلنت وزارة الكهرباء عن “الانتهاء من إصلاح خط التوتر العالي ٢٣٠ ك.ف (الزارة – حماة١)، الذي تم الاعتداء عليه منذ ثلاث سنوات من قبل المسلحين في منطقة حربنفسه بريف حماة الجنوبي.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على الانترنت، أن “أهمية هذا الخط يكمن بربطه الشبكة الكهربائية، ويزيد وثوقيتها ويساهم بإستقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الوسطى والساحلية”.

وكانت المسلحون المتشددون المتواجدون في منطقة اللطامنة بريف حماة، استهدفوا يوم الخميس محطة محردة الحرارية بقذائف صاروخية، الأمر الذي نتج عنه أضرار مادية وتوقف عمل المحطة لحين الإصلاح.



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