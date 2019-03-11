استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع

انحسر تداول الذهب في نطاق ضيق اليوم وذلك قرب أعلى مستوى له سجله الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب صعود الدولار وبيانات وظائف أمريكية ضعيفة.



وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية نحو 1ر0 بالمئة عند 35ر1297 دولارا للأوقية بعد أن كان تخطى لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار لأول مرة منذ الأول من آذار الجاري في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1ر0 بالمئة عند 50ر1297 دولارا للأوقية.



وارتفع الدولار 1ر0 بالمئة مقابل عملات رئيسية وجرى تداوله قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا المسجل الأسبوع الماضي ما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 5ر0 بالمئة عند 45ر1522 دولارا للأوقية بينما استقرت الفضة عند 31ر15 دولارا للأوقية.



واستقر البلاتين أيضا عند 68ر814 دولارا للأوقية بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ ال19 من شباط الماضي عند 5ر806 دولارات في وقت سابق من اليوم.



