استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وذكرت رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 72ر1417 دولارا للأوقية بعد أن كانت الأسعار قد هبطت نحو نصف بالمئة الأسبوع الماضي.



كما استقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 30ر1419 دولارا للأوقية في حين تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 35ر16 دولارا للأوقية.



وانخفض البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 95ر1526 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 71ر864 دولارا للأوقية.