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استقبال شعبي حاشد لوحدات الجيش في بلدتي الكريم الجنوبي والشرائع بريف درعا

وسط استقبال حاشد من أهالي بلدتي الكريم الجنوبي والشرائع في ريف درعا دخلت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم إلى البلدتين وذلك بعد انضمامهما إلى المصالحات المحلية.

و تم اليوم في البلدتين الواقعتين في أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا تسوية أوضاع نحو 450 شخصا منهم 75 مسلحا سلموا أسلحتهم وأنفسهم للجيش لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وسلم  نحو 375 شابا من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية أنفسهم وتمت تسوية أوضاعهم بينما أقام الأهالي استقبالا حاشدا لوحدات الجيش التي دخلت إلى البلدتين إيذانا بإعلان إعادة الأمن والاستقرار إليهما.

وتم أمس تسوية أوضاع نحو 1000 شخص في قرى وبلدات شعارة كريم الجنوبي وايب وجدل والرويسات والشرائع بريف درعا الشمالي الشرقي بينهم عشرات المسلحين وذلك في إطار الجهود المبذولة لحقن الدماء وإعادة من ضل الطريق إلى حضن الوطن.

وخرج أمس المئات من أهالي ابطع والغارية الغربية والغارية الشرقية في مظاهرات ضد المجموعات الإرهابية طالبوا خلالها بطرد الإرهابيين ودخول الجيش العربي السوري لوضع حد للأعمال الإجرامية التي يرتكبها الإرهابيون الذين أطلقوا النيران بشكل عشوائي على المتظاهرين لترويعهم وإرهابهم إلا أن ذلك لم يثنهم عن متابعة مظاهرتهم وترديد الشعارات التي تطالب بالتعامل بحزم مع الإرهابيين وتطهير البلدة منهم.

 

سانا

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