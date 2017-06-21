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استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية بسبب فضائح فساد تطال حزبها

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار اليوم استقالتها من الحكومة وذلك على خلفية تحقيق داخلي بشأن فضائح فساد تطال حزبها.

وقالت غولار في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “أريد أن أكون قادرة على إثبات حسن نواياي بلا قيود” وذلك تعليقا على تحقيق حول اتهامات طالت حزبها (الحركة الديمقراطية) بشأن منح وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.

وجاء في بيان غولار إن “الرئيس الفرنسي بدأ مساعي لاستعادة الثقة في العمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش أوروبا” مشيرة إلى أنها لا تريد التشويش على هذا البرنامج وقالت: إن “المخطط التصحيحي لماكرون يجب أن يتفوق على أي اعتبار شخصي”.

وفتحت الحكومة الفرنسية تحقيقا أوليا في الـ 9 من حزيران الجاري بعدما رفع موظف سابق في “الحركة الديمقراطية” بلاغا إلى النيابة يطالب فيه الحزب بتسديد رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خلال عقود عمل بصفة مساعدين في البرلمان الأوروبي.

وأجاز التعديل الوزاري الذي أجراه ماكرون أمس بعد الانتخابات التشريعية أيضا استبعاد وزير آخر يطاله تحقيق أولي في قضية محاباة.

وكالات

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