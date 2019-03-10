استقالة مدير الاتصالات في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بيل شاين، سيستقيل من منصبه في الإدارة وسيقدم المشورة لحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في العام 2020.



و قال شاين إنه "يتطلع إلى العمل على إعادة انتخاب الرئيس ترامب وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته".



وانضم الرئيس التنفيذي السابق لشبكة "Fox News" الأمريكية إلى موظفي اتصالات ترامب في العام 2018.



وعين شاين رئيسا مشاركا لمحطة "فوكس نيوز" في أغسطس عام 2016، خلفا لروجر إيلس، الذي استقال إثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي، لكن شاين سرعان ما استقال في مايو عام 2017، بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم.



كما أنهت المحطة أيضا علاقتها بالمذيع بيل اورايلي، إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية قضية اتهامه بتحرش جنسي.



المصدر: وكالات