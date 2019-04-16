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استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

قدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز اليوم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.


وأفاد بيان للمجلس الدستوري أنه في اجتماع عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء "أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى السيد رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدءا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019".


وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد عين بلعيز في منصبه في فراير، قبل أن يسلم له رسالة استقالته في 2 أبريل الحالي.


وبلعيز أحد "الباءات الثلاث" إلى جانب بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذين يطالب المتظاهرون باستقالتهم باعتبارهم أبرز وجوه "النظام القديم".

 

 


المصدر: الخبر  