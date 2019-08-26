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استقالة جنرالين تركيين مكلفين بإدارة العمليات في إدلب

تناقل عدد من الصحافيين الأتراك المتابعين لدور بلادهم في الملف السوري، أمس، تقارير أولية تفيد بأن خمسة من الجنرالات الأتراك، بينهم اثنان تم تكليفهما هذا الشهر بالإشراف على عمليات الجيش التركي في إدلب، قد طلبوا إقالتهم من الخدمة. 

واعتبرت أوساط إعلامية أن هذا الطلب، ولاسيما من الجنرالين المكلّفين بعمليات إدلب، قد يكون تعبيراً عن «رفض أو عدم قناعة» بالمهام التي كلّفوا بها في هذا الشأن، أو يدلّ على «استنكار لآلية تعامل القيادة التركية مع النكسات الأخيرة في إدلب». وحتى مساء أمس، لم يخرج أي تعليق رسمي تركي في هذا الشأن.