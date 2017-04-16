استفتاء في تركيا حول جعل نظام الحكم رئاسيا

يواصل الاتراك الادلاء باصواتهم الاحد في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب الادوغان. ويصوت حوالى 55.3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة والساعة 13.00 بتوقيت غرينتش في شرق تركيا. ومن الساعة 05.00 الى الساعة 14.00 ت غ في بقية انحاء البلاد، في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسيا لا تبدو نتائجها محسومة.



ويأتي الاقتراع في ختام حملة سادها التوتر وشهدت خصوصا تدهورا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي.وتقضي التعديلات الدستورية خصوصا بالغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة جدا.



وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية، لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكان كل صوت منتقد خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية