استعدادا للميلاد المجيد.. إضاءة شجرة ميلاد في الحواش بريف حمص

أضاءت بلدة الحواش أولى أشجار الميلاد في محافظة حمص للعام الحالي استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط حضور كبير وذلك في ساحة كنيسة دير مار الياس وسط البلدة.



ويصل ارتفاع الشجرة إلى نحو عشرة أمتار وعليها إضاءات مختلقة الألوان والأشكال وأشغال يدوية من إبداعات أهالي البلدة وبعض المغتربين ويحيط بها سور وحديقة تضمنت مغارة.



ودعا كاهن الكنيسة نقولا الشامي بالسلام والخير لسورية الأصالة والحضارة مهنئا الجميع بعيد الميلاد المجيد ذكرى الفرح والولادة المتجددة.



من جهته أوضح المهندس عصام أيوب أحد المشاركين والمشرفين على تنفيذ الشجرة انه للسنة الثالثة على التوالي تضيء بلدة الحواش شجرة الميلاد بهمة شبابها وأهلها في الداخل وفي بلاد الاغتراب تعبيرا عن وفاء السوريين لوطنهم الأم.



وأعرب عدد من الأهالي الذين قدموا بصحبة أطفالهم عن فرحهم وسرورهم بقرب عيد الميلاد المجيد داعين أن يعم السلام سورية والعالم.



وتتحضر بلدات عدة في محافظة حمص خلال الأيام القادمة لإضاءة شجرة الميلاد فيها فرحا بقرب قدوم عيد الميلاد المجيد وابتهاجا بعودة السلام إلى معظم المناطق والمدن السورية بهمة أبطال الجيش العربي السوري وتضحياتهم.





سانا