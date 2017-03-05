استعادة كتل أبنية في درعا البلد ومقتل وإصابة 20 إرهابيا بريفي حماة وإدلب

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت عدداً من كتل الأبنية في درعا البلد وقضت على إرهابيين من “جبهة النصرة” في دوار المصري وحيي الكرك والأربعين.



في هذه الأثناء دمرت وحدات بإسناد من الطيران الحربي 8 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في ريفي حماة وإدلب.



ووجهت وحدات من الجيش ضربات مدفعية على أوكار تنظيم جبهة النصرة في بلدة اللطامنة واطرافها بالريف الشمالي أسفرت عن تدمير اليتين ومقتل وإصابة 8 إرهابيين من بينهم أحمد الطويل أحد المتزعمين.



ونفذت وحدات من الجيش رمايات نارية مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وتحرك أفرادها في قرى طيبة الأمام ولحايا ومعركبة ووادي كفرزيتا شمال غرب كفرنبودة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن قتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين.



ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات لتنظيم جبهة النصرة واوقع 5 من ارهابييه قتلى في بلدة سرمدا

شمال مدينة إدلب بنحو 30 كم والتي تعد احد خطوط امداد التنظيم الرئيسية القادمة من الأراضي التركية.



وقتل 5 ارهابيين من المجموعات المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتدمير 3 آليات بعضها مزود برشاش ومحملة بالذخيرة خلال عمليات نوعية على أوكارهم في أطراف بلدة كفرنبل بمنطقة معرة النعمان بالريف الجنوبي.



وأوقعت وحدات من الجيش العربى السورى امس أكثر من 48 قتيلا بين صفوف تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية في ريفي حماة وإدلب.

سانا