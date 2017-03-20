استعادة جميع النقاط التي تسلل إليها إرهابيو “جبهة النصرة” في محيط المعامل شمال جوبر

أعلن مصدر عسكري استعادة جميع النقاط التي تسلل اليها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في محيط منطقة المعامل شمال جوبر على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العربى السوري نفذت عملية عسكرية خلال الساعات القليلة الماضية “استعادت خلالها جميع النقاط التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في محيط منطقة المعامل شمال جوبر وأعادت الوضع إلى ما كان عليه”.



ولفت المصدر إلى أن “العملية العسكرية تركزت على المناطق التى انطلق منها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له واتسمت بالدقة والحسمية وتم تنفيذها بزمن قياسي وبتنسيق عال بين مختلف الوحدات المشاركة”.



وأكد المصدر أن العملية “أسفرت عن القضاء على كامل أفراد المجموعات الإرهابية المتسللة وتدمير عتادها”.



وأفاد المصدر العسكري “بمقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين خلال العملية بينهم متزعمون وأجانب وتدمير مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة وعربات مفخخة وأخرى مزودة برشاشات متنوعة”.



واعتبر المصدر أن “العملية العسكرية الناجحة فضحت زيف الإعلام المعادي وفشل كل أشكال التضليل الإعلامي للنيل من معنويات الشعب السوري”.



وحاولت وسائل الإعلام الشريكة في جريمة سفك الدم السوري أمس رفع معنويات إرهابيي “جبهة النصرة” عبر تداول شائعات وأضاليل عن سيطرة الإرهابيين على كراجات العباسيين إضافة إلى الادعاء بانقطاع الاتصالات والمياه والكهرباء عن الأحياء الشرقية لدمشق الأمر الذي نفته بشدة مؤسسات الكهرباء والاتصالات والمياه مؤكدة استمرار جميع الخدمات في المنطقة.



ولفت المصدر إلى ان العملية العسكرية الناجحة “تؤكد عزم القوات المسلحة وإصرارها على القضاء على الإرهاب من جهة وفشل المجموعات الإرهابية وعجزها عن تحقيق أهداف مشغليها ورعاتها في النيل من إرادة الشعب السوري وصموده من جهة أخرى”.



واستهدف ارهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له أمس بالقذائف والرصاص مبنى السفارة الروسية والعديد من الاحياء السكنية في الأطراف الشرقية لمدينة دمشق بالتزامن مع هجوم إرهابي على نقاط عسكرية وأبنية سكنية في منطقة المعامل شمال جوبر تصدى له أبطال الجيش العربي السوري ببسالة وأوقعوا خسائر كبيرة بين صفوف الإرهابيين.



- في هذه الأثناء دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي آليات ومقرات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات التكفيرية التابعة له في مناطق متفرقة من ريف حماة الشمالي.



ونفذ سلاح الجو خلال الساعات القليلة الماضية غارات مكثفة على محاور تحرك تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وأوكاره في طيبة الإمام وكفرزيتا واللطامنة واللحايا والزوار أسفرت عن تدمير العديد من الآليات وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفه.



وقصفت مدفعية الجيش نقاطا في عمق مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بمحيط مورك وطيبة الأمام ما أدى إلى تكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات على رتل آليات لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة بنحو 50 كم اسفرت عن تدمير عدة اليات ومقتل ما لا يقل عن 5 إرهابيين.



وتنتشر في بعض قرى ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيمي جبهة النصرة و”داعش” وفي مقدمتها “أحرار الشام” المرتبطة بنظام آل سعود الوهابي وجماعة “جند الأقصى” التي أسسها الإرهابي القطري المدعو “أبو عبدالعزيز القطري”.

سانا