استعادة السيطرة على مفرق القريتين الاستراتيجي بريف حمص

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على مفرق القريتين الاستراتيجي بريف حمص الشرقي بعدما كبدت ارهابيي تنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية خسائر كبيرة في العتاد والافراد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت صباح اليوم عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي “داعش” في ريف حمص الشرقي استعادت من خلالها السيطرة على “مفرق القريتين” الاستراتيجي شمال شرق المدينة بنحو 25 كم.



وبين المصدر ان العمليات أسفرت عن القضاء على العشرات من ارهابيي تنظيم داعش التكفيري وتدمير عدة عربات بعضها مدرع ومزود برشاشات.



ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس مناطق سيطرتها جنوب وغرب مطار التيفور” بريف حمص الشرقى واستعادت السيطرة على عدد من التلال والنقاط الحاكمة على طريق الفوسفات وقضت على العشرات من إرهابيي “داعش” ودمرت عتادهم وأسلحتهم.

سانا