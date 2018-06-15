استطلاع للرأي: تراجع نسبة الأتراك المؤيدين لأردوغان

أظهر استطلاع للرأي تراجع تأييد الناخبين الأتراك لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 الشهر الجاري.

وذكرت وكالة رويترز أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة جيزيجي في الثاني والثالث من الشهر الجاري بمشاركة 2814 شخصا ونشرت نتائجه اليوم أظهر تراجع تأييد الناخبين لأردوغان بواقع 6ر1 نقطة خلال أسبوع واحد وأنه لن يفوز بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى متوقعا أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية.

ورجح الاستطلاع حصول أردوغان على 1ر47 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات بينما سيحصل حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية على 7ر48 بالمئة ما يحول دون تحقيقه الأغلبية في البرلمان الذي يضم 600 مقعد.

وكان استطلاع سابق أجرته المؤسسة في 25 و26 من الشهر الماضي كشف انخفاض تأييد الناخبين لأردوغان وبين أنه سيحصل على 7ر48 في المئة من الأصوات.

ويؤكد الكثير من السياسيين الأتراك أن سياسات نظام أردوغان أدخلت تركيا في الكثير من الفوضى والمشاكل الخارجية والداخلية وبسبب معاداته حقوق معظم فئات الشعب التركي بانتهاكه استقلالية القضاء في البلاد للتخلص من معارضيه واعتقاله للصحفيين والمثقفين في محاولة منه لضمان مستقبله الشخصي والتحكم بمقاليد السلطة دون معارضة.