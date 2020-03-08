استطلاع رأي: أغلب الأتراك يرفضون التدخل العسكري في سورية

أظهر استطلاع للرأي في أحد أهم مراكز الأبحاث في تركيا، رفض أكثرية الأتراك للتوغل التركي داخل الأراضي السورية ودعم “جبهة النصرة” في محافظة إدلب.



وبين الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث الاستراتیجیة والاجتماعیة في ترکیا أن نحو خمسين بالمئة من الأتراك لا يجدون أي مبرر لوجود القوات التركية في إدلب فيما أكثر من عشرين بالمئة لا رأي لهم حول هذا الموضوع ليتبقى نسبة تشكل أقلية تؤيد هذا التدخل.



وأشار الاستطلاع إلى أن 73 بالمئة من الأتراك أعربوا عن تأييدهم اتفاق وقف الأعمال القتالية وأكد 70،3 بالمئة منهم ضرورة عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم من خلال التنسيق والتعاون مع الدولة السورية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتفع فيه عدد القتلى من الجنود الأتراك في سورية لأكثر من 59 جندياً في ظل رفض شعبي لما يجري.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الخميس الفائت في ختام محادثاته مع الرئيس التركي في موسكو، التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب مشيراً إلى أن الاتفاق يؤكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.