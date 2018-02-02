استشهاد9 مدنيين وإصابة 15 في اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حيي عش الورور والمزة 86

استشهد 9 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حيي عش الورور والمزة 86 في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق: “بأن مجموعات مسلحة منتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على حي المزة 86 السكني ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة شخصين آخرين.





وبين المصدر أن عدداً من القذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على حي عش الورور أدت إلى استشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة.





ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم نتيجة الاعتداءات بالقذائف على الحيين.





وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن مجموعات مسلحة منتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت بـ 17 قذيفة صاروخية ضاحية حرستا السكنية مبيناً أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.





وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.





وخرقت المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في غوطة دمشق الشرقية أول أمس عبر اعتدائها بقذيفتين صاروخيتين على مطار دمشق الدولي لم تسفرا عن أضرار و5 قذائف صاروخية على ضاحية حرستا السكنية أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات.



