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استشهاد 9 مدنيين وإصابة 3 بانفجار لغم في بلدة تل جبين بريف حلب الشمالي

استشهد 9 مدنيين وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة تل جبين بريف حلب الشمالي وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن لغما أرضيا مضادا للمدرعات من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر أثناء مرور سيارة مدنية تقل عمالا في بلدة تل جبين التابعة لناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب باستشهاد 9 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مشفى الرازي بحلب لتقلي العلاجات الإسعافية والطبية اللازمة.

واستشهد في الخامس من الشهر الجاري خمسة مدنيين وأصيب سادس جميعهم من عائلة واحدة نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي.