استشهاد 50 مدنياً غالبيتهم أطفال ونساء.. ضحايا "التحالف الدولي" بريف دير الزور

أفادت مصادر أهلية أن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن ارتكب اليوم مجزرة جديدة بحق المواطنين السوريين استشهد فيها أكثر من 50 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي.



وكان طيران “التحالف الأمريكي” قصف الخميس الماضي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا ًتجمعات للمدنيين في محيط قرية الباغوز قرب الحدود السورية العراقية ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء أغلبيتهم من النساء والأطفال وجرح آخرين.



الجدير ذكره أن "التحالف الدولي" قام بعشرات المجازر راح ضحيتها آلاف الضحايا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.