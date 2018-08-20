استشهاد 5 مدنيين وجرح آخر بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش”

استشهد 5 مدنيين وجرح آخر من قرية طربا في ريف السويداء الشرقي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ارهابيي تنظيم “داعش” إلى الشرق من قريتهم.

وذكر مصدر ميداني أن 5 شبان استشهدوا بينما أصيب مدني آخر إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” مضاد للدروع بسيارة تقلهم قرب منطقة الحصن ببادية السويداء شرق قرية طربا بنحو 7 كم في ريف المحافظة الشرقي.



وارتقى عدد من الشهداء في قرية طربا الواقعة على بعد 35 شمال شرق مدينة السويداء في ال 25 من الشهر الماضي نتيجة اعتداء إرهابيي “داعش” على قريتهم التي تعرضت مع عدد من القرى الأخرى لهجمات ارهابية استشهد وجرح خلالها عشرات المدنيين.

سانا