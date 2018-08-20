الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب
الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم
مصدر عسكري: الجيش السوري أصبح جاهزاً لبدء معركة إدلب
إسقاط 5 طائرات مسيرة باتجاه قاعدة حميميم في اللاذقية
قيادات النصرة في إدلب تترك “العجيان” لمصيرهم بزعم “الحج”
قوات روسية استطلاعية تصل مطار أبو الظهور استعداداً لمعركة إدلب
الرئيس الأسد يستقبل عمال شركة إسمنت الرستن
دمشق تحدد ساعة الصفر: أسبوعٌ مصيري في ادلب
هل دخل الجيش إلى بريقة وبئر العجم؟

استشهاد 5 مدنيين وجرح آخر بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش”

استشهد 5 مدنيين وجرح آخر من قرية طربا في ريف السويداء الشرقي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ارهابيي تنظيم “داعش” إلى الشرق من قريتهم.

وذكر مصدر ميداني أن 5 شبان استشهدوا بينما أصيب مدني آخر إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” مضاد للدروع بسيارة تقلهم قرب منطقة الحصن ببادية السويداء شرق قرية طربا بنحو 7 كم في ريف المحافظة الشرقي.


وارتقى عدد من الشهداء في قرية طربا الواقعة على بعد 35 شمال شرق مدينة السويداء في ال 25 من الشهر الماضي نتيجة اعتداء إرهابيي “داعش” على قريتهم التي تعرضت مع عدد من القرى الأخرى لهجمات ارهابية استشهد وجرح خلالها عشرات المدنيين.

 

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.