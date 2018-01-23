استشهاد 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف على باب توما بدمشق
استشهد 5 مدنيين وأصيب 8 آخرون نتيجة اعتداء الميليشيات الإرهابية بالقذائف على حي باب توما بدمشق.
وأوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح أن “مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حي باب توما بالقذائف سقطت إحداها على موقف للحافلات في دوار الحي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجروح بعضها بليغة جدا ما يجعل حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع”.
وبين المصدر أن عددا من القذائف سقطت في حيي القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والسيارات.
وردا على الاعتداءات وجه الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.
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