استشهاد 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف على باب توما بدمشق

وأوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح أن “مجموعات مسلحة تنتشر في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت حي باب توما بالقذائف سقطت إحداها على موقف للحافلات في دوار الحي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بجروح بعضها بليغة جدا ما يجعل حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع”.