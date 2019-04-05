استشهاد 5 جنود سوريين بصاروخ موجه جنوب إدلب

استشهد خمس جنود سوريين, الخميس 4/3/2019، في ريف إدلب الجنوب الشرقي إثر استهداف موقعهم بصاروخ “كونكورس” موجه أطلقه مسلحو تنظيم “حراس الدين” الذي يتبع مباشرة، لأيمن الظواهري، متزعم تنظيم “القاعدة” الإرهابي في أفغانستان.



وارتقى خمسة جنود سوريين جراء استهدافهم من قبل مسلحي حراس الدين بصاروخ “كونكورس” موجه على جبهة بلدة شهم الهوا في ريف إدلب الجنوب الشرقي.



وقال مصدر عسكري سوري : إن وحدات الجيش السوري ردت على عملية إطلاق الصاروخ بشكل مكثف عبر سلاح المدفعية مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين على كامل المحور الجنوب الشرقي لإدلب حيث تم تدمير عدد من المواقع والتحصينات التابعة للمسلحين إضافة لمقتل وإصابة عدد منهم على محاور التح والتمانعة والخوين والزرزور.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش استهدفت تحركات معادية لمسلحي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب.

ويتكون تنظيم “حراس الدين” من مقاتلين متشددين كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد الشام “جبهة النصرة” والذين أعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص تحت اسم “حراس الدين” محافظين على ولائهم لزعيم “القاعدة” أيمن الظواهري، وذلك عام 2016 عندما قدمت “جبهة النصرة” نفسها باسم جديد هو “جبهة فتح الشام”، ثم “هيئة تحرير الشام” بعد دخولها في ائتلاف مع عدد من المجموعات، معلنةً تباعدها عن “القاعدة”، ويضم تنظيم حراس الدين “جهاديين” أجانب وعرب، ذوي تاريخ طويل في القتال إلى جانب تنظيم “القاعدة” بأفغانستان والعراق، كما استقطب التنظيم مقاتلين محليين متمرسين إلى جانب مقاتليه الأجانب.



سبوتنيك