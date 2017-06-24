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استشهاد 4 أشخاص وإصابة 34 جراء اعتداءات إرهابية على أحياء بحلب ودير الزور

استشهد 4 اشخاص وأصيب 14 اخرون بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بقذائف الهاون على احياء دير الزور المحاصرة.

وأطلق إرهابييو تنظيم “داعش” خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة قذائف هاون نحو الأحياء المحاصرة في المدينة ما أسفر عن استشهاد 4 اشخاص بينهم طفلان وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وخلفت الاعتداءات الارهابية بالقذائف أضرارا مادية في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة دير الزور لهجمات إرهابية عنيفة من قبل تنظيم “داعش” بالتزامن مع قصفه بالقذائف والقنابل منازل المواطنين ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين في محاولة يائسة للنيل من صمود
الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

- كما أصيب 20 مواطناً بجروح جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي الفرقان بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب إن”القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان وتسببت بإصابة 20 مواطناً بعضهم في حالة حرجة”.

وأوضح المصدر أن القذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي استهدفت بالقذائف الصاروخية منطقة الحمدانية في 14 حزيران الجاري ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 6 بجروح.

سانا

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