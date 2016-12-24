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2016-12-23 15:25
استشهاد 3 مدنيين نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف على حي الحمدانية في حلب

استشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن إرهابيين يتحصنون في الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب استهدفوا بقذائف صاروخية حي الحمدانية ما تسبب باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في ريف حلب الجنوبي والغربي مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “أحرار الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”جيش السنة” و”فيلق الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”جبهة النصرة” وغيرها ذات الفكر الوهابي المتطرف المرتبطة ارتباطا كليا بنظام أردوغان الذي يسهل دخول الإرهابيين المرتزقة إلى سورية.

سانا

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