استشهاد 3 مدنيين بانفجار لغمين في ريفي الحسكة ودير الزور

قضى ثلاثة مدنيين وأصيب رابع بجروح إثر انفجار لغمين في ريفي الحسكة ودير الزور.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي غرب قرية عين ديوار في منطقة المالكية قرب الحدود السورية التركية تسبب باستشهاد شابين وإصابة آخر من أهالي المنطقة”.



وفي ريف دير الزور الشرقي لفتت الوكالة إلى أن “طفلاً استشهد جراء انفجار لغم في محيط قرية الكسار التابعة لمدينة البصيرة”.



وفي الثامن من الشهر الجاري قضى عامل وأصيب اثنان آخران من عمال مديرية الزراعة في دير الزور جراء انفجار لغم أرضي في مشتل الحراج في قرية الحسينية في ريف دير الزور الشمالي.



وفي التاسع عشر من الشهر الفائت قضى طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا “قسد” في محيط بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي السادس عشر من الشهر الفائت قضى طفل وأصيب والده بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم من مخلفات ميليشيا “قسد” في محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



وتعمد ميليشا “قسد” كغيرها من الجماعات المسلحة لزرع الألغام ضمن المناطق التي تسيطر والتي تؤدي بين الحين والآخر لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.