استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
هاجم 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من تنظيم “داعش” الإرهابي عند الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة يوم أمس الاثنين، مبنى معمل الغاز شرقي مدينة الشدادي وفجروا أنفسهم بداخله.
وذكر مصدرإعلامي هناك أن الانفجار أسفر عن استشهاد 3 عاملين من مديرية استثمار الغاز بالجبسة وإصابة واحد وفقدان 4 عاملين آخرين.
كما أدى الهجوم الانتحاري أيضا إلى سقوط 3 من عناصر “الميلشيات الكردية” وجرح آخرين، ووقوع أضرار مادية في ممتلكات المعمل.
الوطن
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