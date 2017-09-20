استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة
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استشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة

هاجم 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من تنظيم “داعش” الإرهابي عند الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة يوم أمساستشهاد 3 عاملين وفقدان 4 آخرين إثر هجوم انتحاري على معمل غاز الجبسة بريف الحسكة الاثنين، مبنى معمل الغاز شرقي مدينة الشدادي وفجروا أنفسهم بداخله.

وذكر مصدرإعلامي هناك أن الانفجار أسفر عن استشهاد 3 عاملين من مديرية استثمار الغاز بالجبسة وإصابة واحد وفقدان 4 عاملين آخرين.

كما أدى الهجوم الانتحاري أيضا إلى سقوط 3 من عناصر “الميلشيات الكردية” وجرح آخرين، ووقوع أضرار مادية في ممتلكات المعمل.

الوطن

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