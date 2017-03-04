استشهاد 3 أطفال وإصابة 8 أشخاص بالقذائف على بلدة بريف حماة وحلب ودرعا

استشهد 3 أطفال وأصيب ثلاثة آخرون جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على بلدة الصفصافية بمنطقة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.



وبين مصدر في قيادة شرطة حماة أن المجموعات الإرهابية استهدفت بلدة الصفصافية بـ 3 قذائف صاروخية سقطت اثنتان منها في موقع كان يلعب فيه عدد من أطفال البلدة.



وأضاف المصدر إن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة.



وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة وعدد من التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” وتعتدي جميعها على الأهالي في القرى والبلدات الآمنة وترتكب بحقهم المجازر وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم الزراعية.



- كما أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء اعتداء بقذيفة صاروخية اطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الزهراء في حلب.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن “التنظيمات الإرهابية أقدمت بعد ظهر أمس على اطلاق قذيفة صاروخية سقطت في حي الزهراء بمدينة حلب ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح بينهم طفلة”.



وكانت التنظيمات الإرهابية استهدفت أمس الأول حي الزهراء في حلب بقذيفة صاروخية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح .



- وفي درعا استهدفت المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بقذائف الهاون حي السحاري.



وأطلق إرهابيين يتحصنون في منطقة درعا البلد ظهر أمس قذيفتي هاون على حي السحاري ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



وارتقى عدد من الشهداء أغلبهم أطفال ونساء ووقعت أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنى التحتية خلال الاسابيع الماضية نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف والأسلحة المختلفة على منازل المواطنين في مدينة درعا في محاولة يائسة للتغطية على هزائمه وللنيل من صمود الأهالي الداعمين للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا