حرب «داعش» (والأميركيين) ضد العراق... مستمرة
«طبخة إدلب»: عزل «النصرة» من دون خسارة «قوتها الضاربة»
السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب
اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية
الجيش يؤمّن محيط مطار T4... ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع
أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك ووفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا
وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك
نهاية الطبخة: الإرهابيون المعتدلون ينضمون إلى تنظيم القاعدة
وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف
السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص
ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة

استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة من مخلفات الإرهابيين في حي ميسلون بحلب

استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليميةفي مدينة حلب انفجرت في حرم مدرسة ميسلون بحي ميسلون أثناء وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون في المكان ما أدى إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة رابع بجروح خطيرة.

واستشهدت طفلة في ال 12 من الشهر الماضي نتيجة انفجار عبوة متفجرة زرعتها التنظيمات الارهابية قبيل مغادرتها حي سليمان الحلبي وفي ال 26 من الشهر ذاته استشهد شخص وأصيب اخر جراء سقوط قذائف صاروخية اطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.