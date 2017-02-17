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استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء اعتداء إرهابيي“جبهة النصرة”بقذيفة صاروخية على درعا

استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي بقذيفة صاروخية على حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

واستهدف إرهابيون يتحصنون في بلدة النعيمة شرق مدينة درعا بنحو 5 كم صباح اليوم منازل المواطنين في مدينة درعا بقذيفة صاروخية سقطت على أحد الأبنية السكنية في حي الكاشف الشرقي ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة”.

وأدى الاعتداء الإرهابي أيضا إلى “أضرار مادية كبيرة في البناء السكني وممتلكات الأهالي”.

واستشهد أمس الأول شخص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة حي المنشية بمدينة درعا.

وتنتشر في منطقة درعا البلد تنظيمات إرهابية أبرزها جبهة النصرة المرتبط بالكيان الإسرائيلي و”أحرار الشام” الممول من نظام آل سعود و”جماعة بيت المقدس” المرتبط بالفكر الإخواني التكفيري.

سانا

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