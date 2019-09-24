استشهاد 16 يمنياً في في قصف للطيران السعودي

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي واستهدفت منزلا في محافظة الضالع جنوب اليمن إلى 16 شهيداً معظمهم نساء وأطفال وجريح واحد من المسعفين.



ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان إن “الحصيلة النهائية لقصف قوى العدوان لبيت مواطن يمني في قعطبة بمحافظة الضالع 16 شهيدا بينهم 7 أطفال و4 نساء و5 رجال وجرح أحد المسعفين وذلك إثر استهدافهم بغارتين صباح اليوم”.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى استشهاد 13 يمنيا إثر استهداف طيران العدوان منزلا في منطقة حبيل السماعي بمديرية قعطبة بالضالع.



يشار إلى أن طيران العدوان ارتكب أمس جريمة مروعة فى منطقة السواد بمحافظة عمران حيث استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة كما استشهد مواطنان اثنان إثر استهداف طيران العدوان بصاروخ سيارة في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان.



وفي محافظة الحديدة استشهدت طفلة متأثرة بجراحها جراء القصف المدفعي لمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا فيما استشهد يمني وجرح آخر جراء غارات لطيران العدوان على حجة.



إلى ذلك نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية في محافظتي الجوف وحجة أدت إلى مقتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان السعودي.



وذكر مصدر عسكري أن عمليات للجيش واللجان تضمنت إغارة على مواقع المرتزقة في السلان بالجوف وإطلاق أربعة صواريخ (زلزال1) وعدد من القذائف على تجمعات المرتزقة في حيران أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ 26 من آذار عام 2015 بمختلف صنوف الأسلحة مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين في وقت يرد فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية على جرائم العدوان باستهداف مواقعه وتجمعات مرتزقته.



