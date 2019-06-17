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استشهاد 12 مدنيا وإصابة 15 نتيجة اعتداء إرهابي على قرية الوضيحي بريف حلب

ارتقى 12 شهيدا وأصيب 15 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.

وذكر مصدر ميداني في حلب أن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المنتشرة في ريف حلب الغربي من اتجاه بلدة خان طومان والراشدين اعتدت مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية في قرية الوضيحي بالريف الجنوبي للمدينة ما تسبب باستشهاد 12 مدنيا وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.


وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشافي المدينة لتقديم العلاج اللازم لهم حيث تبين أن إصابات بعضهم خطيرة.


وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.