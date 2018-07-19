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استشهاد يمني في غارة لطيران العدوان السعودي على صعدة

ارتقى مواطن يمني اليوم في غارة شنتها طائرات العدوان السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن فيما استهدف الجيش واللجان الشعبية اليمنية مطار جيزان جنوب السعودية بصاروخ باليستي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في محافظة صعدة قوله: إن “مواطنا استشهد فيما دمر منزل وحفارة مياه بغارة لطيران العدوان على منطقة آل الصيفي في مديرية سحار بالمحافظة”.

وكان يمنيان قتلا وجرح ثلاثة آخرون أمس بقصف لقوات النظام السعودي على صعدة وانفجار قذيفة من مخلفاته في محافظة حجة.
إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا من طراز “بدر1” على مطار جيزان جنوب السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية استهداف المطار وتحقيق إصابة مباشرة فيه.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم من قصف طيران الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية اليمنية مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

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