استشهاد وجرح 5 مدنيين نتيجة استهداف التحالف الأمريكي لقرية الصفاوي بريف الحسكة

واصل “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن عدوانه على السوريين حيث استهدفت طائراته اليوم بعدد من الصواريخ قرية الصفاوي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد وجرح 5 مدنيين على الأقل.





وذكرت مصادر أهلية من قرية الصفاوي الواقعة قرب الحدود السورية العراقية لمراسل سانا في الحسكة إن طائرات التحالف اعتدت اليوم على منازل المواطنين في القرية ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.





ولفتت المصادر إلى أن العدوان الجديد للتحالف تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالأهالي.





وصعد التحالف عدوانه على المدنيين في المنطقة الشرقية خلال الأيام العشرة الأخيرة حيث ارتكب 4 مجازر استشهد خلالها 69 مدنيا على الأقل وجرح العشرات في منطقة ظهرة العلوني والشعفة والبحرة بريف دير الزور.





ومنذ إنشائه من واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب عام 2014 قصف “التحالف الدولي” عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.



