استشهاد مصور التلفزيون السوري محمد ميلاد بلغم من مخلفات داعش في ريف حمص
استشهد أحد مصوري التلفزيون العربي السوري بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.
والمصور محمد ميلاد استشهد في ريف حمص الشرقي جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيم الارهابي الذي يعمل على زرع العبوات الناسفة والألغام قبل اندحاره منها في محاولة يائسة لمنع تقدم الجيش وبث الذعر في نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم.
واستشهد الزميل خالد الخطيب مراسل قناة روسيا اليوم في الـ 30 من تموز الماضي بنيران إرهابيي “داعش” خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقي.
وشهدت سنوات الحرب الارهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين والمصورين لاعتداءات التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم حيث تعمد هذه التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الاعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامهم النابع من فكرهم الظلامي وخسائرهم واندحارهم خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.
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