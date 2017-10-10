استشهاد مصور التلفزيون السوري محمد ميلاد بلغم من مخلفات داعش في ريف حمص

استشهد أحد مصوري التلفزيون العربي السوري بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

والمصور محمد ميلاد استشهد في ريف حمص الشرقي جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيم الارهابي الذي يعمل على زرع العبوات الناسفة والألغام قبل اندحاره منها في محاولة يائسة لمنع تقدم الجيش وبث الذعر في نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم.