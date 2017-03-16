استشهاد مصور التلفزيون السوري علي سليمان خلال تغطيته عمليات الجيش بريف حلب

استشهد الزميل علي سليمان مصور التلفزيون العربي السوري خلال تغطية عمليات الجيش في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حلب الشرقي.



وذكر مراسل سانا في حلب أن الزميل سليمان تعرض لإصابة خطيرة جراء انفجار لغم أثناء تغطية عمليات الجيش العربي السوري في ملاحقة ارهابيي “داعش” أسفرت عن استشهاده بريف حلب الشرقي.



وشهدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين بمختلف الاختصاصات لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم حيث تعمد هذه التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الإعلامية في محاولة لمنعهم من مواكبة عمليات الجيش والقوات المسلحة في إطار حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا