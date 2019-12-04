استشهاد مدير ناحية سلحب على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون

استشهد النقيب مهند علي وسوف مدير ناحية سلحب، غربي حماة، جراء هجوم مجموعة مسلحة من الخارجين عن القانون على مكان عمله في مديرية الناحية.



وبيّن مصدر من قيادة شرطة حماة لتلفزيون الخبر أن “مجموعة مسلحة قامت فجر أمس الثلاثاء 3/12/2012باغتيال النقيب مهند وسوف أثناء تواجده في مقر عمله، كما وقع اشتباك بعد ذلك بين عناصر الشرطة والمجموعة المهاجمة التي تمكنت من الفرار”.



وأشار المصدر إلى أن “التحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، ومحاكمتهم أصولا”.



وندد أهالي سلحب بالجريمة البشعة، واستنكروا العمل الفردي الإجرامي الذي قام به أشخاص خارجين عن القانون، كما شاركوا في تشييع النقيب الشهيد إلى مثواه الأخير في قرية عنبورة بريف مصياف غربي حماة.



يذكر أن العديد من العصابات الخارجة عن القانون امتهنت قتل وترويع الأهالي وخطف المدنيين مقابل الفدية وسلب السيارات بالعنف في منطقة سلحب، حيث كان لمديرية ناحية سلحب دور بارز في إلقاء القبض على العديد من المطلوبين وتسليمهم للقضاء.



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