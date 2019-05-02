استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على ريف جبلة

استشهد مدني وأصيب 4 آخرين بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على محيط مدينة جبلة.



واعتدى إرهابيون يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية فجر اليوم بالصواريخ على قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وردت وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.



وكان أعلن مركز التنسيق الروسي عن إحباط هجمات إرهابية على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وأوضح رئيس المركز اللواء فيكتور كوبتشيشين أن جميع الهجمات شنتها المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مبينا أن هذه المجموعات تستمر في محاولات هجومها على القاعدة والمواقع التابعة للجيش السوري في محافظة اللاذقية باستخدام راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.



وأكد أنه تم تحديد منطقة إطلاق الطائرات دون طيار في منطقة قلعة المضيق وتم إسقاطها جميعا دون وقوع أي ضرر في منشآت القاعدة.



وأوضح كوبتشيشين أن 8 هجمات من أصل 12 هجوما تمت باستخدام الطائرات من دون طيار “وجميعها صدت ولا يوجد أي ضرر لمنشآت المركز وتم تدمير 12 طائرة مسيرة”.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أكثر من مرة عن إحباط محاولات المجموعات الإرهابية للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بمحافظة اللاذقية من مناطق انتشارها في ريفي إدلب واللاذقية بواسطة طائرات مسيرة.



وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.



والجدير بالذكر أنه تنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي جبهة النصرة والحزب التركستاني وغيرهما من التنظيمات التي تتنقل بين المناطق الحدودية بدعم من نظام أردوغان الذي تسهل أجهزة استخباراته عمليات إدخال الإرهابيين والمرتزقة وتنظيمهم ودعمهم بالمال والسلاح للاعتداء على السوريين ودولتهم.

المصدر :سانا - وكالات