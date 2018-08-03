استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في تلبيسة

استشهد مدني وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة تلبيسة نحو 13 كم شمال مدينة حمص.

وأفاد مصدر ميداني في حمص بأن عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت أثناء قيام ثلاثة شبان بأعمال صيانة في محيط منزلهم في بلدة تلبيسة وأدت إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخرين بجروح بليغة.

وبين المصدر أنه تم إسعاف الجريحين إلى مشفى كرم اللوز بمدينة حمص لتلقي العلاج اللازم.وأصيب طفل بجروح في الـ 12 من حزيران الماضي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة زراعية بين قريتي عين الدنانير وعين حسين بالريف الشمالي لحمص.

وتعمل وحدات الهندسة منذ إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في الـ 16 من أيار الماضي على استكمال تأمين القرى والبلدات عبر تمشيطها لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين الذين عمدوا إلى تفخيخ الطرقات والأراضي الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام إمعانا منهم في اعتدائهم على المواطنين ومنعهم من الذهاب إلى أراضيهم وجني محاصيلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.