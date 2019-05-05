استشهاد مدني جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت صباح اليوم بالصواريخ على منازل المدنيين في مدينة السقيلبية وبلدة جب رملة بريف حماة الشمالي.



وأسفر عن استشهاد مدني في السقيلبية.



وأدت الاعتداءات الإرهابية أيضاً إلى حدوث أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.



واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي الخميس الماضي بالقذائف الصاروخية محيط مدينة محردة ومحطة توليد كهرباء محردة ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى مكان سقوطها.



وردت وحدات الجيش العاملة بريف حماة على الفور بالوسائط النارية المناسبة على مصادر الاعتداءات ودمرت أوكارا ومنصات اطلاق الصواريخ للمجموعات الإرهابية.



وكان مصدر عسكري أعلن صباح اليوم أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تحضر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية تنفيذاً لأجندات مشغليها في الخارج.